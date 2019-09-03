В Симферополе случился пожар возле Арбитражного суда

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-03T11:16:46+03:00

Рядом со зданием загорелся гараж

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В Симферополе на улице Речной возле Арбитражного суда появились клубы дыма и языки, начался треск, похожий на автоматную очередь, видимо стал лопаться шифер.

И тут же собрались зеваки, снимающие все происходящее на телефоны. Правда, очевидцы увидев машину пожарной части, тут же уважительно расступились: - Не будем мешать!

Симферополь: Возле Арбитражного суда произошел пожар.Само здание не пострадало от огня. Видео: Черный список Симферополь/VK

Такое видео появилось в соцсети. Что же произошло на улице Речной?

- Загорелись хозяйственные постройки, огонь не затронул Арбитражный суд, - сообщили «КП» - Крым» в пресс-службе МЧС РК. – Здание нисколько не пострадало.

Пожарные быстренько справились с огнем, охватившим гараж и не допустили его распространения на близлежащие здания.

ИСТОЧНИК KP.RU