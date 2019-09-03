Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту
В пункте пропуска «Армянск» задержали 34-летнего мужчину, который предъявил поддельный паспорт во время пограничного контроля.
Сотрудники Погрануправления засомневались в подлинности документа гражданина Украина.
- Бланк содержал признаки частичной подделки, а на двух из его страниц имелись печати неустановленного образца, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Удалось установить, что паспорт принадлежит уроженцу Херсонской области, но он недействителен, и с ним нельзя пересекать госграницу.
Мужчина объяснил, что в 25 лет забыл вклеить фотографию. И, опасаясь штрафов, решил сделать это самостоятельно. Он вклеил фото, а печать изготовил на принтере.
В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по статье «Пересечение государственной границы РФ без действительных документов».
Ему грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU