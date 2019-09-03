Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-03T13:02:10+03:00

Его задержали в пункте пропуска "Армянск". Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

Он вклеил самостоятельно фото в паспорт

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В пункте пропуска «Армянск» задержали 34-летнего мужчину, который предъявил поддельный паспорт во время пограничного контроля.

Сотрудники Погрануправления засомневались в подлинности документа гражданина Украина.

- Бланк содержал признаки частичной подделки, а на двух из его страниц имелись печати неустановленного образца, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Удалось установить, что паспорт принадлежит уроженцу Херсонской области, но он недействителен, и с ним нельзя пересекать госграницу.

Мужчина объяснил, что в 25 лет забыл вклеить фотографию. И, опасаясь штрафов, решил сделать это самостоятельно. Он вклеил фото, а печать изготовил на принтере.

В отношении гражданина Украины возбудили уголовное дело по статье «Пересечение государственной границы РФ без действительных документов».

Ему грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU