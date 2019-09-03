Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-03T16:48:30+03:00

Он был построен в 1956 году Фото: "КП" Архив

Деньги на это выделят в 2020 году

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В 2020 году выделят средства на ремонт кинотеатра «Симферополь» в крымской столице. А до октября этого года министерство культуры подготовит проект. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.

Он обозначил, что реконструкции кинотеатр подвергать не будут, там пройдут отделочные работы.

- Здание находится в хорошем состоянии. Надеюсь, ремонт будет проведен быстро и качественно. Продаваться кинотеатр не будет, поскольку все инвесторы хотели что-то достраивать в парке и расширять площади, такой возможности нет. Там ничего достраиваться не будет. Поэтому кинотеатр остается в муниципальной собственности, - отметил Аксенов.

Кроме этого, он добавил, что в прокате кинотеатра будут представлены достойные фильмы.

На данный момент неизвестно, сколько денег потребуется на ремонт.

СПРАВКА "КП"

Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU