Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»
В 2020 году выделят средства на ремонт кинотеатра «Симферополь» в крымской столице. А до октября этого года министерство культуры подготовит проект. Об этом рассказал глава РК Сергей Аксенов.
Он обозначил, что реконструкции кинотеатр подвергать не будут, там пройдут отделочные работы.
- Здание находится в хорошем состоянии. Надеюсь, ремонт будет проведен быстро и качественно. Продаваться кинотеатр не будет, поскольку все инвесторы хотели что-то достраивать в парке и расширять площади, такой возможности нет. Там ничего достраиваться не будет. Поэтому кинотеатр остается в муниципальной собственности, - отметил Аксенов.
Кроме этого, он добавил, что в прокате кинотеатра будут представлены достойные фильмы.
На данный момент неизвестно, сколько денег потребуется на ремонт.
СПРАВКА "КП"
Кинотеатр "Симферополь" построен в 1956 году по проекту советского архитектора Виктора Калмыкова. А после его доработал симферополец Борис Исаев. В кинотеатре два зала -"Розовый" и "Голубой" - по 400 мест каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU