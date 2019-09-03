Аксенов ответил на вопрос о разделении обязанностей главы и председателя Совмина Крыма

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-03T17:15:04+03:00

И о возможности его избрания на второй срок

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Сергей Аксенов рассказал, что при необходимости обязанности главы и председателя Совмина Крыма будут разделены.

- Если честно, не забегал вперед. Ели это будет необходимо и обоснованно, но при этом не будет увеличиваться штатная численность, - добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что этот вопрос пока не выносился на обсуждение.

Кроме этого, журналисты поинтересовались у главы на счет вероятности своего избирания на второй срок.

- Сначала нужно пройти выборы, крымчане должны сказать свое слово. А после этого будет решение президента. После принятия решения, глава государства внесет три кандидатуры в парламент. Если среди них будет и моя, то это будет рассмотрено, - уточнил Аксенов.

Напомним, выборы в парламент республики пройдут 8 сентября – в Единый день голосования. Госсовет РК состоит из 75 депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU