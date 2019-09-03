2019-09-03T19:02:09+03:00
Общество

В Алуште за 5 миллионов рублей проведут перепись мертвых

И найдут свободную землю на кладбищах
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Работы пройдут на 42 кладбищах близ АлуштыРаботы пройдут на 42 кладбищах близ АлуштыФото: Анастасия ЖУКОВА
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На цифровую "перепись населения" 42 кладбищ Алуштинского городского округа выделят более 5 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Согласно заявке, подрядчик до 20 декабря 2019 года должен будет систематизировать все данные по расположению могил, обработать все рукописные книги регистрации захоронений.

Кроме того, работникам придется прочитать написанное на всех надгробиях выбранных кладбищ. Полученные данные внесут в современную базу электронного учета с привязкой к карте.

Кроме того, победитель конкурса просчитает, сколько еще граждан можно похоронить на кладбищах Алушты, сколько там есть для этого свободной земли.

Как указано на сайте госзакупок, работы позволят "улучшить качество оказываемых государством услуг в похоронной сфере", а также "построить более прозрачную систему по выделению земли для захоронения жителей округа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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