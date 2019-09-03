В Симферополе 4 сентября частично отключат свет на 7 улицах и переулках

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-03T19:02:41+03:00

Света не будет целый день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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4 сентября, в среду, в столице Республики Крым произойдет частичное отключение света на пяти улицах и двух переулках. Там с восьми утра до пяти вечера нельзя будет воспользоваться утюгами, фенами и другими электроприборами.

- Будут проводиться ремонтные работы, - сообщает ГУП «Крымэнерго».

И так, где в Симферополе не будет света:

улица Куйбышева, 32, 34;

улица Полевая, 24/23;

улица Автомагистральная, 7-19

переулок Краснооктябрьский, 1-57 (нечет), 4-10 (чет);

улица Подводников, 1-9, 16;

переулок Садовый, 1-7а (нечет), 2, 2/3, 2/4;

улица Троллейбусная, 6-10 (чет).

ИСТОЧНИК KP.RU