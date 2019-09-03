В Симферополе 4 сентября частично отключат свет на 7 улицах и переулках
Электричество пропадет с 8.00 до 17.00
Света не будет целый день.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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4 сентября, в среду, в столице Республики Крым произойдет частичное отключение света на пяти улицах и двух переулках. Там с восьми утра до пяти вечера нельзя будет воспользоваться утюгами, фенами и другими электроприборами.
- Будут проводиться ремонтные работы, - сообщает ГУП «Крымэнерго».
И так, где в Симферополе не будет света:
улица Куйбышева, 32, 34;
улица Полевая, 24/23;
улица Автомагистральная, 7-19
переулок Краснооктябрьский, 1-57 (нечет), 4-10 (чет);
улица Подводников, 1-9, 16;
переулок Садовый, 1-7а (нечет), 2, 2/3, 2/4;
улица Троллейбусная, 6-10 (чет).
ИСТОЧНИК KP.RU