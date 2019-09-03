2019-09-03T22:14:51+03:00
Общество

Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям

Ее создал загадочный скульптор, которого никто не знает
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Виктор ЧижовФото: Виктор Чижов
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Севастопольцев возмутила уродливая скульптура загадочного автора «Спасибо, что больше не кiт», установленная в августе в сквере возле собора Петра и Павла.

Загадочная статуя, завернутая в целлофан, возмутила жителей города-героя сразу. Уже тогда активистка Екатерина Васильева вышла на одиночный пикет против этого памятника.

Потом целлофан сняли, и интернет наполнился возмущенными отзывами.

«Но лучше бы целлофан со скульптуры не снимали, в нём она выглядела намного симпатичнее. По памятнику видно, что это первая скульптура в карьере скульптора. Не место этому вообще где-либо. Заставить бы этого мастера за свой счёт всё переделывать», - приводит ForPost комментарии севастопольцев.

Директор департамента архитектуры Александр Моложавенко тоже назвал странный арт-объект ужасом, а не памятником.

Скульптура была подписана загадочным «скульптором» Пахомовым. Никто из крымских архитекторов его не знает. Все, что известно: в 2017 году он стал одним из создателей гигантского торта-мороженого в виде памятника Затопленным кораблям.

Странный памятник «Спасибо, что больше не кiт» из сквера убрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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