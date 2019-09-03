Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
Севастопольцев возмутила уродливая скульптура загадочного автора «Спасибо, что больше не кiт», установленная в августе в сквере возле собора Петра и Павла.
Загадочная статуя, завернутая в целлофан, возмутила жителей города-героя сразу. Уже тогда активистка Екатерина Васильева вышла на одиночный пикет против этого памятника.
Потом целлофан сняли, и интернет наполнился возмущенными отзывами.
«Но лучше бы целлофан со скульптуры не снимали, в нём она выглядела намного симпатичнее. По памятнику видно, что это первая скульптура в карьере скульптора. Не место этому вообще где-либо. Заставить бы этого мастера за свой счёт всё переделывать», - приводит ForPost комментарии севастопольцев.
Директор департамента архитектуры Александр Моложавенко тоже назвал странный арт-объект ужасом, а не памятником.
Скульптура была подписана загадочным «скульптором» Пахомовым. Никто из крымских архитекторов его не знает. Все, что известно: в 2017 году он стал одним из создателей гигантского торта-мороженого в виде памятника Затопленным кораблям.
Странный памятник «Спасибо, что больше не кiт» из сквера убрали.
ИСТОЧНИК KP.RU