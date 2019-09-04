2019-09-04T07:11:57+03:00
Общество

Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября

Температура воздуха будет достигать 30 градусов жары
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Температура воздуха ночью 16…18 градусовТемпература воздуха ночью 16…18 градусовФото: Юрий ЮГАНСОН
Изменить размер текста:

В Симферополе 4 сентября переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…17 градусов, днем 29…31 градусов.

В Севастополе в среду малооблачно, но дождей не будет. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 28…30°.

На Южном берегу Крыма также без осадков, ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.

В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 28…30°.

Температура морской воды:

3 сентября в Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 23°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…24°, Евпатории 22°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 22°, в Азовском море 23°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров
В Алуште за 5 миллионов рублей проведут перепись мертвых
В Симферополе 4 сентября частично отключат свет на 7 улицах и переулках
Пенсионерка пыталась спрыгнуть с горы в Судаке
Аксенов ответил на вопрос о разделении обязанностей главы и председателя Совмина Крыма
Грузовик насмерть сбил женщину в Симферополе
Дочь первого президента Крыма рассказала о состоянии отца, перенесшего инсульт в Турции
Глава Крыма рассказал, когда начнется ремонт кинотеатра «Симферополь»
Два опасных пляжа нашли в Керчи
Неизвестные разбили новую плитку на набережной Симферополя
Житель Херсонской области пытался проехать в Крым по поддельному паспорту
В Симферополе случился пожар возле Арбитражного суда
В Севастополе выпала из окна шестилетняя девочка: Ее мать в это время выпивала
Севастопольские полицейские задержали разбойников
Погода в Крыму 3 сентября: Жарко и ветрено
Маневр не удался: В Севастополе иномарка перевернулась, объезжая маршрутку
Часть Симферополя 3 сентября остается без воды из-за ремонта
Дочь первого президента Крыма, впавшего в кому в Турции, надеется вывезти отца на лечение в Россию
В Крыму отдохнуло 5,8 миллиона туристов
Дым столбом: На улице Хрусталева в Севастополе загорелся автомагазин
Под Саками столкнулись две легковушки: Пострадали три человека