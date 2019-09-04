Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
В Симферополе 4 сентября переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15…17 градусов, днем 29…31 градусов.
В Севастополе в среду малооблачно, но дождей не будет. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма также без осадков, ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21…23°, днем 28…30°.
В Керчи малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 28…30°.
Температура морской воды:
3 сентября в Черном море: в Феодосии 24°, Алуште 24°, Ялте 23°, в р-не горы Карадаг 23°, Севастополе 23…24°, Евпатории 22°, Черноморском 23°, в Керченском проливе 22°, в Азовском море 23°.
ИСТОЧНИК KP.RU
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