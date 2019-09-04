До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа. В городе хотят привить больше 224 тысяч человек.
Главный эпидемолог гоода-героя Сергей Грыга отметил, что главная опасность отказа от этой процедуры заключается в том, что здоровый человек может заразиться при контакте с больным. И, конечно, житель, который не прошел вакцинацию, потенциально опасен для окружающих.
- Сам же грипп опасен возможностью развития осложнений. К примеру, вирусной пневмонией, которая в свою очередь крайне тяжело поддается лечению, - добавил Грыга.
Необходимое количество вакцины имеется во всех поликлиниках города. Кроме этого, возможно проведение этой процедуры и на предприятиях. Для этого создано 110 взрослых и детских выездных бригад.
Вакцинацию против гриппа планируется завершить 1 ноября. При необходимости она будет продлена до 1 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU