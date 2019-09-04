2019-09-04T09:20:28+03:00
Здоровье

До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа

При необходимости ее могут продлить до конца года
Александра КОРШУНОВА
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Необходимое количество медикаментов есть в городских больницахНеобходимое количество медикаментов есть в городских больницахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Севастополе стартовала вакцинация против гриппа. В городе хотят привить больше 224 тысяч человек.

Главный эпидемолог гоода-героя Сергей Грыга отметил, что главная опасность отказа от этой процедуры заключается в том, что здоровый человек может заразиться при контакте с больным. И, конечно, житель, который не прошел вакцинацию, потенциально опасен для окружающих.

- Сам же грипп опасен возможностью развития осложнений. К примеру, вирусной пневмонией, которая в свою очередь крайне тяжело поддается лечению, - добавил Грыга.

Необходимое количество вакцины имеется во всех поликлиниках города. Кроме этого, возможно проведение этой процедуры и на предприятиях. Для этого создано 110 взрослых и детских выездных бригад.

Вакцинацию против гриппа планируется завершить 1 ноября. При необходимости она будет продлена до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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