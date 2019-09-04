2019-09-04T11:10:36+03:00
Общество

Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах

В республике установлен пятый класс пожарной опасности
Александра КОРШУНОВА
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Ограничения с целью безопасностиОграничения с целью безопасностиФото: "КП" Архив
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Минэкологии Крыма ввело запрет на посещение лесов, а также въезда туда машин и проведения определенных работ. Это связано с тем, что в республике планируется установить четвертый и пятый классы пожарной опасности.

- Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день, - уточнили в министерстве.

ВАЖНО

Если вы стали свидетелем пожара, то сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу Минэкологии по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республики Крым по номеру 112.

Сейчас в Крыму стоит настоящая жара - 4 сентября на полуострове будет до 30 градусов и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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