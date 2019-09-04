2019-09-04T12:51:17+03:00
Общество

78-летняя пенсионерка из Судака хотела спрыгнуть с горы из-за плохих отношений с сыном

Полиция выясняет, не идет ли речь доведении до самоубийства
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Женщина не хотела, чтобы ей помогали. Фото: ГУ МЧС РКЖенщина не хотела, чтобы ей помогали. Фото: ГУ МЧС РК
Изменить размер текста:

78-летняя женщина, которая пыталась спрыгнуть с горы Сахарная Головка (Судак), хотела совершить суицид из-за плохих взаимоотношений с сыном.

- Одно могу сказать - довели, - поделилась с «КП-Крым» Олеся, жительница Судака. – Я ее соседка и неоднократно защищала бабулю от сына.

Соседка заявила, что сын неоднократно поднимал на пожилую мать руку.

К расследованию ЧП подключилась полиция.

- Сейчас идет проверка информации, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МВД РК. – По итогам будет принято процессуальное решение.

Пенсионерку спустили вниз на носилках. Фото: ГУ МЧС РК

Пенсионерку спустили вниз на носилках. Фото: ГУ МЧС РК

Напомним, с горы пенсионерку сняли 2 сентября сотрудники МЧС.

- Тревогу забили отдыхающие, которые увидели, что на горе, возле которой проходит тропинка на пляж сидит женщина. Туристы решили, что она не может спуститься вниз и позвонили в МЧС, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МЧС РК.

Когда спасатели приехали на место ЧП, то женщина стала убегать от них, спускаясь по склону, прямо к 25-метровому обрыву. Спасаемая была недовольна тем, что ей хотят помочь и говорила, что никого не звала.

- Пожилая женщина хотела совершить суицид, - сообщили в ведомстве. - По ее словам, он устала от личных проблем и проблем со здоровьем.

Но спасатели все-таки уговорили ее не делать опрометчивого шага и спустили вниз на носилках, где уже стояла карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией
Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
Первые сирийские цитрусы доставили в Крым
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров