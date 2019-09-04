78-летняя пенсионерка из Судака хотела спрыгнуть с горы из-за плохих отношений с сыном

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-04T12:51:17+03:00

Женщина не хотела, чтобы ей помогали. Фото: ГУ МЧС РК

Полиция выясняет, не идет ли речь доведении до самоубийства

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78-летняя женщина, которая пыталась спрыгнуть с горы Сахарная Головка (Судак), хотела совершить суицид из-за плохих взаимоотношений с сыном.

- Одно могу сказать - довели, - поделилась с «КП-Крым» Олеся, жительница Судака. – Я ее соседка и неоднократно защищала бабулю от сына.

Соседка заявила, что сын неоднократно поднимал на пожилую мать руку.

К расследованию ЧП подключилась полиция.

- Сейчас идет проверка информации, - сообщили «КП-Крым» в пресс-службе МВД РК. – По итогам будет принято процессуальное решение.

Пенсионерку спустили вниз на носилках. Фото: ГУ МЧС РК

Напомним, с горы пенсионерку сняли 2 сентября сотрудники МЧС.

- Тревогу забили отдыхающие, которые увидели, что на горе, возле которой проходит тропинка на пляж сидит женщина. Туристы решили, что она не может спуститься вниз и позвонили в МЧС, - рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МЧС РК.

Когда спасатели приехали на место ЧП, то женщина стала убегать от них, спускаясь по склону, прямо к 25-метровому обрыву. Спасаемая была недовольна тем, что ей хотят помочь и говорила, что никого не звала.

- Пожилая женщина хотела совершить суицид, - сообщили в ведомстве. - По ее словам, он устала от личных проблем и проблем со здоровьем.

Но спасатели все-таки уговорили ее не делать опрометчивого шага и спустили вниз на носилках, где уже стояла карета скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU