2019-09-04T17:24:06+03:00
Общество

Аксенов предложил дать крымчанам возможность закрепляться за частными клиниками

Сейчас это возможно только в государственных учреждениях
Надежда ДАЦЮК
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За пять лет количество работников сферы здравоохранения в Крыму сократилосЗа пять лет количество работников сферы здравоохранения в Крыму сократилосФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов предложил дать возможность населению закрепляться за частными клиниками.

- За частниками тоже должно быть закреплено население. Я считаю, что это был бы правильный подход, - сказал глава Крыма во время заседания коллегии министерства здравоохранения РК.

Также крымский премьер отметил, что люди, работающие в государственной медицине, должны чувствовать себя не хуже, чем те медики, которые трудятся в частных поликлиниках. Это касается в том числе и материального положения.

По слова Аксенова, за пять лет количество работников сферы здравоохранения в Крыму сократилось. Если в 2014 году их было 44 773 человека, а непосредственно медработников - 34 451 человек. На 2019 год в здравоохранении работает 42 758 человек, а медперсонала - 32 466. Сейчас не хватает 598 врачей и 1 483 специалиста из числа среднего медперсонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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