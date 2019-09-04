Шесть тысяч тонн винограда собрали в Крыму

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-04T17:30:15+03:00

Всего аграрии в этом году хотят получить 80 тысяч тонн винограда Фото: Марина СИЗОВА

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В Крыму собрали 6,6 тысячи тонн винограда. Как рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, лидером по сбору является Бахчисарайский район – 2,6 тысячи тонн.

А сотрудники предприятия «Массандра» отправили на переработку первые две тысячи.

Уже в течение двух недель оно выйдет на максимальные объемы сбора урожая, если в день можно будет собрать до 350 тонн винограда.

- Сейчас уже виноделы приступили к изготовлению сухих вин шардоне, семильон, совиньон, мускат, мерло, саперави. В скором времени начнется изготовление кокур и ркацители, - рассказал Рюмшин.

Как отметил министр, в 2019 году аграрии Крыма хотят собрать 80 тысяч тонн винограда при хорошей погоде.

Всего урожай получат с площади 14 413 гВсегектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU