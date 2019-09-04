Шесть тысяч тонн винограда собрали в Крыму
В Крыму собрали 6,6 тысячи тонн винограда. Как рассказал министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, лидером по сбору является Бахчисарайский район – 2,6 тысячи тонн.
А сотрудники предприятия «Массандра» отправили на переработку первые две тысячи.
Уже в течение двух недель оно выйдет на максимальные объемы сбора урожая, если в день можно будет собрать до 350 тонн винограда.
- Сейчас уже виноделы приступили к изготовлению сухих вин шардоне, семильон, совиньон, мускат, мерло, саперави. В скором времени начнется изготовление кокур и ркацители, - рассказал Рюмшин.
Как отметил министр, в 2019 году аграрии Крыма хотят собрать 80 тысяч тонн винограда при хорошей погоде.
Всего урожай получат с площади 14 413 гВсегектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU