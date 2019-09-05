Погода в Крыму на 5 сентября: до +30 градусов и дождь
В Крыму в четверг, 5 сентября, днем воздух прогреется до +30 градусов. Как сообщают синоптики Крымского гидрометцентра, местами пройдут дожди. Будет дуть сильный северный ветер до 17 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +27 градусов. Ветер будет дуть северный до 15 метров в секунду, возможен кратковременный дождь с грозой.
В Севастополе в четверг облачно с прояснениями. Днем дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер до 12 метров в секунду.
На ЮБК 5 сентября днем местами пройдет сильный дождь. Воздух прогреется до +29 градусов, ветер будет дуть северный до 13 метров в секунду.
В Керчи сегодня до +29 градусов, днем будет дождь. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU
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