В Севастополе начались уроки в недостроенной школе

СЕГОДНЯ 20:52 2019-09-04T22:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В школе №40 в Севастополе уроки для школьников начнутся с опозданием. Хоть подрядчик и завершил капремонт здания, но вот к качеству возникли вопросы.

Недоделки обнаружили 2 сентября и на вопрос врио губернатора Михаила Развожаева и.о. директор департамента образования Игорь Белозерцев сообщил, что там всего лишь «осталось домыть в некоторых местах».

Хотя накануне учреждение получило разрешения Роспотребнадзора и там побывала комиссия по антитеррору и МЧС.

- Там очень много того, что недоделано. Вы акты собираетесь подписать? – уточнил Развожаев.

На это Белозерцев ответил, что все недоделки можно исправить и во вне учебное время.

Он добавил, что этот вариант лучше, чем те «условия, в которых ребята находились в прошлом году на улице Челюскинцев», пишет ForPost.

Задержка по срокам строительства 40-й школы связана с плохо подготовленным проектом .

ИСТОЧНИК KP.RU