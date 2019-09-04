2019-09-04T22:04:45+03:00
Общество

В Севастополе начались уроки в недостроенной школе

К капитальному ремонту здания у руководства города большие вопросы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Школа №40 в Севастополе. Фото: ForPostШкола №40 в Севастополе. Фото: ForPost
Изменить размер текста:

В школе №40 в Севастополе уроки для школьников начнутся с опозданием. Хоть подрядчик и завершил капремонт здания, но вот к качеству возникли вопросы.

Недоделки обнаружили 2 сентября и на вопрос врио губернатора Михаила Развожаева и.о. директор департамента образования Игорь Белозерцев сообщил, что там всего лишь «осталось домыть в некоторых местах».

Хотя накануне учреждение получило разрешения Роспотребнадзора и там побывала комиссия по антитеррору и МЧС.

- Там очень много того, что недоделано. Вы акты собираетесь подписать? – уточнил Развожаев.

На это Белозерцев ответил, что все недоделки можно исправить и во вне учебное время.

Он добавил, что этот вариант лучше, чем те «условия, в которых ребята находились в прошлом году на улице Челюскинцев», пишет ForPost.

Задержка по срокам строительства 40-й школы связана с плохо подготовленным проектом .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На крымский фестиваль «Солнечный остров» в следующем году хотят пригласить украинцев
В «Лиза Алерт» рассказали, почему пропадают дети в Крыму
Крымского контрактника обвиняют в покушении на убийство и изнасиловании
Первый президент Крыма находится в крайне тяжелом состоянии после комы
В Симферополе заканчивается строительство приюта для животных
Шесть тысяч тонн винограда собрали в Крыму
В Крым 5 сентября нагрянет гроза с градом
Аксенов предложил дать крымчанам возможность закрепляться за частными клиниками
Парковку 6-й горбольницы Симферополя закрыли для крымчан
На Украине объявили в розыск главу Избиркома Крыма
В Севастополе 34 человека заразились ротовирусной инфекцией
Для борьбы с вандалами на набережной Симферополя установят камеры видеонаблюдения
Наложницы в гарем, пузатые мужики и амбалы-каскадеры: В Крыму ищут массовку для киносъемок
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
Сотрудники МЧС не дали 78-летней пенсионерке из Судака совершить суицид
Первые сирийские цитрусы доставили в Крым
В пруду Гагаринского парка в Симферополе нашли труп мужчины
Крымчанам почти на месяц запретили гулять в лесах
До 1 ноября в Севастополе продлится вакцинация против гриппа
Турист из Краснодара перевернулся на ВMW в Судаке
Переменная облачность и без осадков: Погода в Крыму на 4 сентября
«Руки загребущие, лишь бы проектов набрать»: Аксенов заявил, что не допустит к федеральным деньгам недобросовестных подрядчиков
Севастопольцев испугала уродливая скульптура, посвященная Вежливым людям
В Симферополе в память о жертвах трагедии в Беслане запустили в небо две сотни шаров