В Симферополе 5 сентября частично отключат свет
5 сентября, в четверг, в столице региона не будет электричества. Свет пропадет на 8 улицах и 2 переулках. Крымские энергетики отключат электроток с 8.00 утра до 17.00 вечера.
- Идут плановые ремонтные работы, - сообщает ГУП "Крымэнерго".
И так, где в Симферополе 5 сентября не будет электричества:
улица Куйбышева, 32, 34, 40а;
улица Полевая, 13-51 (нечетная сторона), 24-64 (четная сторона);
улица Автомагистральная, 21-29 (нечетная сторона);
переулок Садовый, 8-14;
улица Репина, 52, 64, 66, 69-75 (нечетная сторона);
улица Авиационная, 58;
улица Металлистов, 58;
улица Парижская, 2-20 (четная сторона), 1-15 (нечетная сторона);
улица Поселковая, 2-18 (четная сторона ), 1-29 (нечетная сторона);
переулок Поселковый, 4-8 (четная сторона), 1-9 (нечетная сторона)
ИСТОЧНИК KP.RU