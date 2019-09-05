2019-09-05T08:28:59+03:00
Общество

В Симферополе 5 сентября частично отключат свет

Электричества не будет с восьми утра до пяти вечера
Галина КОВАЛЕНКО
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5 сентября, в четверг, в столице региона не будет электричества. Свет пропадет на 8 улицах и 2 переулках. Крымские энергетики отключат электроток с 8.00 утра до 17.00 вечера.

- Идут плановые ремонтные работы, - сообщает ГУП "Крымэнерго".

И так, где в Симферополе 5 сентября не будет электричества:

улица Куйбышева, 32, 34, 40а;

улица Полевая, 13-51 (нечетная сторона), 24-64 (четная сторона);

улица Автомагистральная, 21-29 (нечетная сторона);

переулок Садовый, 8-14;

улица Репина, 52, 64, 66, 69-75 (нечетная сторона);

улица Авиационная, 58;

улица Металлистов, 58;

улица Парижская, 2-20 (четная сторона), 1-15 (нечетная сторона);

улица Поселковая, 2-18 (четная сторона ), 1-29 (нечетная сторона);

переулок Поселковый, 4-8 (четная сторона), 1-9 (нечетная сторона)

ИСТОЧНИК KP.RU

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