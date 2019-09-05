В Симферополе налоговики нашли больше 80 фирм – «однодневок»
Сотрудники налоговой службы Крыма проверили место, где массового зарегистрировались предприниматели. Они облюбовали помещения пятиэтажного дома на улице Первомайской в Симферополе.
Оказалось, что там зарегистрировано больше 80 (!) предприятий.
- Регистрация на «сером» адресе является основополагающим признаком фирм – «однодневок», - рассказали в пресс-службе налоговой.
Такое нарушением влечет за собой штраф в размере до 10 тысяч рублей. А вот если сотрудники налоговой докажут, что такие действия совершены не впервые, то предпринимателя дисквалифицируют на срок от 1 до 3-х лет.
Кроме этого, в налоговой напомнили, если вы стали соучастником в регистрации фиктивных фирм, то за это предусмотрена уголовная ответственность и реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU