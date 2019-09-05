Крымчанка Ани Палян представит Россию на соревнованиях в Лондоне

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-05T12:02:18+03:00

Она бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне. Фото: пресс-служба Минспорта РК

Чемпионат мира по плаванию пройдет с 9 по 15 сентября

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Спортсменка из Симферополя, 29-летняя Ани Палян, поборется за золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Великобритании. Он пройдет в Лондоне с 9 по 15 сентября под эгидой Международного паралимпийского комитета.

Всего на турните разыграют 148 мужских и 130 женских квот.

- Чемпионы и серебряные призеры по итогу соревнований получат право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, - рассказали в пресс-службе Минспорта Крыма.

На этом состязании Ани поборется за награды как минимум на четырех дистанциях.

СПРАВКА «КП»

Ани Палян родом из Симферополя, занимается плаванием. Она бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012 год), многократная чемпионка мира и Европы и рекордсменка России.

ИСТОЧНИК KP.RU