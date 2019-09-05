Крымчанка Ани Палян представит Россию на соревнованиях в Лондоне
Спортсменка из Симферополя, 29-летняя Ани Палян, поборется за золотую медаль на чемпионате мира по плаванию в Великобритании. Он пройдет в Лондоне с 9 по 15 сентября под эгидой Международного паралимпийского комитета.
Всего на турните разыграют 148 мужских и 130 женских квот.
- Чемпионы и серебряные призеры по итогу соревнований получат право выступать на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, - рассказали в пресс-службе Минспорта Крыма.
На этом состязании Ани поборется за награды как минимум на четырех дистанциях.
СПРАВКА «КП»
Ани Палян родом из Симферополя, занимается плаванием. Она бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012 год), многократная чемпионка мира и Европы и рекордсменка России.
ИСТОЧНИК KP.RU