В Керчи начались работы по реконструкции Митридатских лестниц

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-05T13:09:38+03:00

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Митридатские лестницы дождались реконструкции - на объекте уже начались работы. По проекту запланировано восстановить одну из визитных карточек города за год.

Госкомитет по охране культурного наследия Крыма выдал разрешение на проведение реставрационных работ АО «Баварский дом».

Организация уже начала подготовительные работы.

- В первую очередь пролеты планируют полностью закрыть, выставив ограждение по всему периметру лестниц. На это время подъем по ступеням достопримечательности будет запрещен, - рассказал глава администрации города Сергей Бороздин.

Демонтажные работы обещают выполнить максимально аккуратно.

Проект предусматривает усиление конструкций лестниц, прокладку нижнего освещения, водопровода, бытовой, ливневой канализации и благоустройство территории.

Общая стоимость работ - 651,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU