2019-09-05T13:13:39+03:00
Общество

Мужчина пытался незаконно провезти в Крым часы за 13 тысяч евро

У него не было с собой таможенной декларации
Александра КОРШУНОВА
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Это является правонарушением. Фото: пресс-служба Крымской таможниЭто является правонарушением. Фото: пресс-служба Крымской таможни
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В пункте пропуска «Джанкой» сотрудники таможни во время проведения контроля осмотрели сумку мужчины. Он прибыл из соседнего государства пешком.

У него в багаже нашли подарочную коробку со швейцарскими часами фирмы Rolex.

Там еще, помимо фирменной шкатулки, была гарантийная пластиковая карта, талон, инструкция. И чек, согласно нему, часы стоят 13 350 евро. При этом таможенную декларацию мужчина не подавал.

- В действиях гражданина усматриваются признаки правонарушения - «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». В настоящее время часы направлены на экспертизу, - сообщил заместитель начальника Джанкойского таможенного поста Александр Астахов.

В крымской таможне напомнили туристам, что с 1 января 2019 года ограничение на ввоз в страны ЕАЭС составляет сумму, эквивалентную 500 евро и (или) вес 25 килограммов. Если есть превышение, то нужно заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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