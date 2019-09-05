2019-09-05T14:05:16+03:00
Общество

Крымчанин задолжал банку 139 миллионов рублей

Правозащитники предполагают, что он стал жертвой мошенников
Надежда ДАЦЮК
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Кредитный договор был заключен 25 мая 2017 годаКредитный договор был заключен 25 мая 2017 годаФото: Архив "КП"
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Житель Симферополя задолжал одному из крымских банков 139 миллионов рублей. Выплатить долг его обязал суд.

После того, мужчина получил повестку в суд, он обратился в правозащитную организацию «Дело чести».

- Мы изучили кредитный договор, который был заключен 25 мая 2017 года. Банк выдал потребительский кредит мужчине и его товарищу в размере 120 миллионов рублей под 18% годовых. Они должны были его вернуть до 21 мая 2020 года, - рассказала «КП-Крым» руководитель координационного Совета правозащитного комитета «Дело чести» Виктория Жуковская.

Правозащитники предполагают, что мужчина стал жертвой мошенников. Но суд удовлетворил иск банка и обязал симферопольца выплатить неподъемный кредит. Адвокаты подали апелляцию.

- 3 сентября было заседание в апелляционной инстанции и коллегия удовлетворила ходатайство, истребовала из банка все документы, включая большие кредитные комиссии, подтверждающие, кто выдавал кредит. И также назначена подчерковедческая судебная экспертиза, - сообщила Виктория Жуковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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