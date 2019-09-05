Полиция Крыма проводит проверку по факту жестокого убийства собаки в Керчи
Животному вкрутили шуруп в голову
Будет принято процессуальное решениеФото: Ольга Крыльцова
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В Крыму сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Там неизвестные люди вкрутили живой собаке в голову шуруп.
Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе МВД по РК, информацию о происшествии зарегистрировали.
- На данный момент проводится проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.
Пользователи соцсетей сообщили, что животное погибло от полученной боли и травм.
ИСТОЧНИК KP.RU