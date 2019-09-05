2019-09-05T16:00:30+03:00
Происшествия

В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море

Машина до сих пор лежит в воде [фото]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Судя по всему, машина уже давно списана. Фото: ВконтактеСудя по всему, машина уже давно списана. Фото: Вконтакте
Изменить размер текста:

На набережной Коктебеля КамАЗ с металлическим подъемным краном рухнул в море. Машина лежит «на боку», она до сих пор находится в воде.

В соцсетях пользователи недоумевают: как это могло произойти?

Будет ли кто-то доставать его из воды, непонятно. Фото: Вконтакте

Будет ли кто-то доставать его из воды, непонятно. Фото: Вконтакте

Факт действительно странный, если учесть, что, судя по состоянию машины, она уже некоторое время не на ходу. И, вроде, доставать ее из моря никто не спешит.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Вадим:

- Челлендж начался с Балаклавы.

Богдан:

- Ну заехал машины помыть, в чем проблема?

Андрей:

- Там и так нечистоты в море сливают по причине отсутствия центральной системы канализации и очистных сооружений, так еще и это…

Напомним, недавно произошло ЧП с грузовиком на набережной Балаклавы. Оказалось, что водитель во время подготовки к строительным работам перепутал скорости передач, и машина покатилась в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы
В Севастополе завели уголовное дело из-за умершей на пороге больницы бабы Саши
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать тротуарную плитку
В МЧС Крыма рассказали о возможных причинах, из-за которых катер в Судаке пошел ко дну
Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке
Полиция Крыма проводит проверку по факту жестокого убийства собаки в Керчи
Аксенов рассказал о возможности строительства железной дороги в Ялту
Убила сожителя из-за другого мужчины: В Евпатории осудили 36-летнюю женщину
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
Крымчанин задолжал банку 139 миллионов рублей
В Крыму за одну неделю нашли 6 мертвых дельфинов: Тела обнаружили в окрестностях Судака
Мужчина пытался незаконно провезти в Крым часы за 13 тысяч евро
Карточные шулеры и вымогатели: В Севастополе отправят за решетку 5 граждан Узбекистана
В Керчи начались работы по реконструкции Митридатских лестниц
Карточные шулеры и вымогатели: В Севастополе отправят за решетку 5 граждан Узбекистана
Крымчанка Ани Палян представит Россию на соревнованиях в Лондоне
В Симферополе налоговики нашли больше 80 фирм – «однодневок»
Первый президент Крыма потерял зрение после инсульта
В аэропорту «Симферополь» за лето вырос пассажиропоток
В Симферополе 5 сентября частично отключат свет
Погода в Крыму на 5 сентября: до +30 градусов и дождь
В Севастополе начались уроки в недостроенной школе
На крымский фестиваль «Солнечный остров» в следующем году хотят пригласить украинцев
В «Лиза Алерт» рассказали, почему пропадают дети в Крыму
Крымского контрактника обвиняют в покушении на убийство и изнасиловании
Первый президент Крыма находится в крайне тяжелом состоянии после комы