В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-05T16:00:30+03:00

Судя по всему, машина уже давно списана. Фото: Вконтакте

Машина до сих пор лежит в воде [фото]

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На набережной Коктебеля КамАЗ с металлическим подъемным краном рухнул в море. Машина лежит «на боку», она до сих пор находится в воде.

В соцсетях пользователи недоумевают: как это могло произойти?

Будет ли кто-то доставать его из воды, непонятно. Фото: Вконтакте

Факт действительно странный, если учесть, что, судя по состоянию машины, она уже некоторое время не на ходу. И, вроде, доставать ее из моря никто не спешит.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Вадим:

- Челлендж начался с Балаклавы.

Богдан:

- Ну заехал машины помыть, в чем проблема?

Андрей:

- Там и так нечистоты в море сливают по причине отсутствия центральной системы канализации и очистных сооружений, так еще и это…

Напомним, недавно произошло ЧП с грузовиком на набережной Балаклавы. Оказалось, что водитель во время подготовки к строительным работам перепутал скорости передач, и машина покатилась в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU