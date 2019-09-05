В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море
На набережной Коктебеля КамАЗ с металлическим подъемным краном рухнул в море. Машина лежит «на боку», она до сих пор находится в воде.
В соцсетях пользователи недоумевают: как это могло произойти?
Будет ли кто-то доставать его из воды, непонятно. Фото: Вконтакте
Факт действительно странный, если учесть, что, судя по состоянию машины, она уже некоторое время не на ходу. И, вроде, доставать ее из моря никто не спешит.
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Вадим:
- Челлендж начался с Балаклавы.
Богдан:
- Ну заехал машины помыть, в чем проблема?
Андрей:
- Там и так нечистоты в море сливают по причине отсутствия центральной системы канализации и очистных сооружений, так еще и это…
Напомним, недавно произошло ЧП с грузовиком на набережной Балаклавы. Оказалось, что водитель во время подготовки к строительным работам перепутал скорости передач, и машина покатилась в воду.
ИСТОЧНИК KP.RU