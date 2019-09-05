В МЧС Крыма рассказали о возможных причинах, из-за которых катер в Судаке пошел ко дну

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-05T17:24:26+03:00

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Одной из причин, которая привела к тому, что в районе мыса Меганом затонул прогулочный катер «Камелот», могла быть волна.

В МЧС РК сообщили, что из-за сильного волнения моря судно накрыло водой, а после оно перевернулось.

- Все 13 спасенных в медицинской помощи не нуждаются. Они доставлены в бухту Бугас. По состоянию на 15.40 поиски одного из пассажиров продолжаются. Всего в спасательной операции задействовано от РСЧС: 10 единиц техники, 26 человек, 8 плавсредств, от МЧС 6 единиц техники и 21 человек, - уточнил министр МЧС РК Сергей Шахов.

К сожалению, есть вероятность, что пассажир не выжил. Сейчас море сильно штормит, поиски ведутся в очень сложных условиях.

В ведомстве уточнили, что семиметровый катер находился в 200 метрах от берега.

Кроме этого, проверку по факту случившего начал и Следственный комитет. Туда уже выехали сотрудники и выясняют причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU