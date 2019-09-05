В Севастополе завели уголовное дело из-за умершей на пороге больницы бабы Саши
В Севастополе завели уголовное дело из-за смерти 67-летней Александры Яковлевны У. Пенсионерка умерла во дворе больницы, расположенной на Северной стороне.
- Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, -сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые по ч.2 ст.109 УК РФ могут быть на три года лишены свободы.
Напоминаем, что баба Саша умерла прямо на больничной лавочке, в 50-метрах от приемного покоя. Сотрудники 4-ой горбольницы, где произошла трагедия не стали вызывать ей «Скорую помощь».
Звонок медикам сделал женщина, которая шла мимо старушки с окровавленными бинтами на ногах. Но когда врачи приехали, то и помощь уже была не нужна - женщина умерла.
Баба Саша сидела на лавочке и тихо угасала.Пожилой женщине нужна была медицинская помощь.Сание ХАЛИЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU