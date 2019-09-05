Аксенов назвал рост цен и низкие доходы основными проблемами Крыма
Глава РК Сергей Аксенов заявил, что основные проблемы в Крыму - это невысокие доходы жителей полуострова и постоянный рост цен.
- К сожалению, стабилизировать цены не удалось. Посмотрим еще по первому кварталу 2020 года. Конечно, буду обращаться к правительству и главе государства с целью введения мер государственного регулирования, - сказал глава Крыма.
По его словам, сейчас выполняются меры по поручению президента РФ Владимира Путина. Ситуацию с ростом цен должны выровнять крупные операторы рынка, которые зайдут на территорию Крыма.
- Плюс в этом году ожидаем запуска железнодорожной ветки Крымского моста, думаем, что все-таки это разрядит ситуацию, – добавил Аксенов.
Он подчеркнул, что после этого будут пересмотрены оптовые цены на те товары, которые будут ввозить поездами. После этого власти займутся регулированием цен на розничные товары.
ИСТОЧНИК KP.RU