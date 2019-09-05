2019-09-05T21:13:25+03:00
Общество

Аксенов назвал рост цен и низкие доходы основными проблемами Крыма

Глава Крыма заявил, что будет обращаться к Путину для введения мер госрегулирования цен
Надежда ДАЦЮК
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Оптовые цены на товары пересмотрят после запуска железнодорожной части Крымского мостаОптовые цены на товары пересмотрят после запуска железнодорожной части Крымского мостаФото: Надежда ДАЦЮК
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Глава РК Сергей Аксенов заявил, что основные проблемы в Крыму - это невысокие доходы жителей полуострова и постоянный рост цен.

- К сожалению, стабилизировать цены не удалось. Посмотрим еще по первому кварталу 2020 года. Конечно, буду обращаться к правительству и главе государства с целью введения мер государственного регулирования, - сказал глава Крыма.

По его словам, сейчас выполняются меры по поручению президента РФ Владимира Путина. Ситуацию с ростом цен должны выровнять крупные операторы рынка, которые зайдут на территорию Крыма.

- Плюс в этом году ожидаем запуска железнодорожной ветки Крымского моста, думаем, что все-таки это разрядит ситуацию, – добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что после этого будут пересмотрены оптовые цены на те товары, которые будут ввозить поездами. После этого власти займутся регулированием цен на розничные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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