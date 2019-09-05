Поиски пропавшей туристки с затонувшего катера приостановили

СЕГОДНЯ 21:48 2019-09-05T21:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Поисковая операция под Судаком приостановлена до утра.

Напомним, в четверг днем, 5 сентября, в море близ мыса Толстый перевернулся катер. На борту находилось 13 человек: 12 туристов и судоводитель. Практически всех спасли, однако одну пассажирку, уроженку Ростовской области, до сих пор ищут.

В поисковой операции были задействованы беспилотники. С их помощью сотрудники крымского главка МЧс обследовали 5 километров береговой линии на труднодоступных участках.

- В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток и возобновятся с утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Сам катер затонул на глубине 20 метров. Следственный комитет проводит процессуальную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU