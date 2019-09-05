Поиски пропавшей туристки с затонувшего катера приостановили
Поисковая операция под Судаком приостановлена до утра.
Напомним, в четверг днем, 5 сентября, в море близ мыса Толстый перевернулся катер. На борту находилось 13 человек: 12 туристов и судоводитель. Практически всех спасли, однако одну пассажирку, уроженку Ростовской области, до сих пор ищут.
В поисковой операции были задействованы беспилотники. С их помощью сотрудники крымского главка МЧс обследовали 5 километров береговой линии на труднодоступных участках.
- В настоящее время поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темного времени суток и возобновятся с утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.
Сам катер затонул на глубине 20 метров. Следственный комитет проводит процессуальную проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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