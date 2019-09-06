Кратковременные дожди и грозы, ветрено: погода в Крыму на 6 сентября

СЕГОДНЯ 08:14 2019-09-06T08:14:38+03:00

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В пятницу, 6 сетября в Крыму ожидается похолодание и сильные ливни. Днем температура воздуха поднимется до +28 -30 градусов. Сохранится северо-восточный ветер до 17 метров в секунду и чрезвычайная пожарная опасность.

Температура воздуха Симферополе сегодня будет в районе 25- 27 градусов, ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и грозы. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

В Севастополе в эту пятницу тоже дождливо -утром ожидается гроза, днем также могут выпасть кратковременные осадки. Температура воздуха утром поднимется до +26 градусов тепла. Ожидается северный ветер со скоростью 6 -11 метров в секунду.

На ЮБК также ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 15 м.с, днем ожидается переменная облачность .Воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В Керчи ночью и утром ожидаются дожди, днем без осадков. Температура воздуха будет держаться в районе 24 градусов, ветер северо - восточный с порывами до 14 м\с Черное море прогреется до 22 -25 градусов, теплее всего вода будет в районе Ялты и Фороса.

ИСТОЧНИК KP.RU