Временный избирательный участок откроют в аэропорту «Симферополь»
У сотрудников и пассажиров аэропорта «Симферополь» будет возможность проголосовать на выборах в Госсовет Крыма. Для этого в новом терминале откроют временный избирательный участок №1207.
Он будет находиться в спецпомещении на первом этаже терминале, возле информационной стойки.
- Принять участие в выборах смогут избиратели, ранее оформившие заявление о голосовании по месту своего нахождения, - уточнили в пресс-службе аэропорта.
В терминале люди получат два бюллетеня для голосования на выборах в Госсовет: по республиканскому и по одномандатному избирательному округу.
Избирательный участок будет работать в воскресенье с 8.00 до 20.00.
Выборы пройдут в Единый день голосования - 8 сентября. Всего в крымский парламент предстоит выбрать 75 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 25 – по одномандатным округам.
ИСТОЧНИК KP.RU