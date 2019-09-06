2019-09-06T10:23:59+03:00
Общество

Временный избирательный участок откроют в аэропорту «Симферополь»

Сотрудники и пассажиры смогут проголосовать на выборах депутатов в Госсовет РК
Александра КОРШУНОВА
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Он будет работаь с 8.00 до 22.00Он будет работаь с 8.00 до 22.00Фото: "КП" Архив
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У сотрудников и пассажиров аэропорта «Симферополь» будет возможность проголосовать на выборах в Госсовет Крыма. Для этого в новом терминале откроют временный избирательный участок №1207.

Он будет находиться в спецпомещении на первом этаже терминале, возле информационной стойки.

- Принять участие в выборах смогут избиратели, ранее оформившие заявление о голосовании по месту своего нахождения, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

В терминале люди получат два бюллетеня для голосования на выборах в Госсовет: по республиканскому и по одномандатному избирательному округу.

Избирательный участок будет работать в воскресенье с 8.00 до 20.00.

Выборы пройдут в Единый день голосования - 8 сентября. Всего в крымский парламент предстоит выбрать 75 депутатов: 50 - по партийным спискам, еще 25 – по одномандатным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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