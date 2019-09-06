2019-09-06T10:47:14+03:00
Общество

Школы Крыма получили 27 новых автобусов

Больше всего транспорта выделили Бахчисарайскому району
Александра КОРШУНОВА
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Такой услугой в республике пользуются больше 20 тысяч учащихсяТакой услугой в республике пользуются больше 20 тысяч учащихсяФото: "КП" Архив
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Крымские школы получили сертификаты на 27 новых школьных автобусов. Всего услугой бесплатного подвоза к образовательным учреждениям пользуются 20,5 тысячи учащихся.

Перевозят детей 445 школьных автобуса и еще 19 индивидуальных предпринимателей.

- За период с 2014 года в Крыму приобрели 239 школьных автобусов, в том числе 139 единиц за счет средств федерального бюджета и еще 100 за республиканский, - рассказала министр образования РК Наталья Гончарова

Сертификаты на получение 27 автобусов вручили: 5 – Бахчисарайскому району, 4 – Белогорскому и Нижнегорскому районам, 3 – Джанкойскому и Раздольненскому району. А также по два получили Красногвардейский, Сакский и Советский районы.

А для Черноморского района и Алушты выделили по одному автобусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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