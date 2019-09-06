Школы Крыма получили 27 новых автобусов
Крымские школы получили сертификаты на 27 новых школьных автобусов. Всего услугой бесплатного подвоза к образовательным учреждениям пользуются 20,5 тысячи учащихся.
Перевозят детей 445 школьных автобуса и еще 19 индивидуальных предпринимателей.
- За период с 2014 года в Крыму приобрели 239 школьных автобусов, в том числе 139 единиц за счет средств федерального бюджета и еще 100 за республиканский, - рассказала министр образования РК Наталья Гончарова
Сертификаты на получение 27 автобусов вручили: 5 – Бахчисарайскому району, 4 – Белогорскому и Нижнегорскому районам, 3 – Джанкойскому и Раздольненскому району. А также по два получили Красногвардейский, Сакский и Советский районы.
А для Черноморского района и Алушты выделили по одному автобусу.
ИСТОЧНИК KP.RU