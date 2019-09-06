2019-09-06T11:42:17+03:00
Политика

Сергей Аксенов пригласил президента Украины в Крым

Глава республики посоветовал Зеленскому выслушать мнение жителей
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Он отметил, что у Зеленского в Ялте есть своя квартира. Фото: Facebook Сергея АксеноваОн отметил, что у Зеленского в Ялте есть своя квартира. Фото: Facebook Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости на полуостров. Он отметил, что главе соседнего государства нужно послушать мнение местных жителей.

Также Аксенов подчеркнул, что политикам незалежной нужно принять и осознать, что Крым навсегда российский и волю народа никто изменить не сможет.

- Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите -хотят ли они назад в Украину. Нужно услышать ответ и принять его. Нужно сделать так, как хотят крымчане, - подчеркнул глава Крыма в эфире одного из телеканалов республики.

Аксенов рассказал, что на Украине до сих пор не смогли осознать, что в 2014 году жители полуострова на референдуме сделали цивилизованный выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 сентября в Симферополе изменится схема движения автобусных маршрутов
Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон
В Судаке нашли пропавшую с затонувшего прогулочного катера «Камелот»
В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса
На одной из центральных улиц Керчи нашли два бомбы и гранаты
В Крыму создадут единый центр приема пациентов скорой помощи
Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары
Шторм разнес все декорации: В Севастополе съемки кино «Гардемарины-4» оказались на грани срыва
Школы Крыма получили 27 новых автобусов
В Крыму возбудили уголовное дело по ЧП с затонувшим катером «Камелот» и задержали его капитана
Севастопольские спасатели вытащили из двухметровой ямы двух лошадей
В Судаке с 7 утра возобновили поиски пропавшей с затонувшего катера «Камелот»
Временный избирательный участок откроют в аэропорту «Симферополь»
Кратковременные дожди и грозы, ветрено: погода в Крыму на 6 сентября
"Шутить не буду": Аксенов пригрозил национализировать завод "Крымский Титан"
Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в заливе Сиваш сократилось количество круглых червей
Поиски пропавшей туристки с затонувшего катера приостановили
Аксенов назвал рост цен и низкие доходы основными проблемами Крыма
Туристический поток в Крым увеличивается каждый год на 10-15%
В Севастополе отдохнули 418 тысяч туристов
В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы
В Севастополе завели уголовное дело из-за умершей на пороге больницы бабы Саши
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать тротуарную плитку
В МЧС Крыма рассказали, почему катер в Судаке пошел ко дну
Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке
В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море
Полиция Крыма проводит проверку по факту жестокого убийства собаки в Керчи