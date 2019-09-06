Сергей Аксенов пригласил президента Украины в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости на полуостров. Он отметил, что главе соседнего государства нужно послушать мнение местных жителей.
Также Аксенов подчеркнул, что политикам незалежной нужно принять и осознать, что Крым навсегда российский и волю народа никто изменить не сможет.
- Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите -хотят ли они назад в Украину. Нужно услышать ответ и принять его. Нужно сделать так, как хотят крымчане, - подчеркнул глава Крыма в эфире одного из телеканалов республики.
Аксенов рассказал, что на Украине до сих пор не смогли осознать, что в 2014 году жители полуострова на референдуме сделали цивилизованный выбор.
ИСТОЧНИК KP.RU