Сергей Аксенов пригласил президента Украины в Крым

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-06T11:42:17+03:00

Он отметил, что у Зеленского в Ялте есть своя квартира. Фото: Facebook Сергея Аксенова

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Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского в гости на полуостров. Он отметил, что главе соседнего государства нужно послушать мнение местных жителей.

Также Аксенов подчеркнул, что политикам незалежной нужно принять и осознать, что Крым навсегда российский и волю народа никто изменить не сможет.

- Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите -хотят ли они назад в Украину. Нужно услышать ответ и принять его. Нужно сделать так, как хотят крымчане, - подчеркнул глава Крыма в эфире одного из телеканалов республики.

Аксенов рассказал, что на Украине до сих пор не смогли осознать, что в 2014 году жители полуострова на референдуме сделали цивилизованный выбор.

ИСТОЧНИК KP.RU