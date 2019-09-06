На одной из центральных улиц Керчи нашли два бомбы и гранаты
Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в нежилом помещении в Керчи по улице Карла Марка обнаружили опасные предметы. Информация поступила от местного жителя.
На место прибыли спасатели. Как оказалось, там находились две авиационные бомбы весом 10 и 2,5 килограмма, а также две ручные гранаты.
Там нашли две авиабомбы и две ручных гранаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
Им удалось успешно извлечь опасные предметы, погрузить в автомобиль и доставить на специальный полигон.
Там их уничтожили.
- С начала года специалистами - пиротехниками обезврежено 18 140 взрывоопасных предметов, на суше и в воде в различных районах Крымского полуострова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
ИСТОЧНИК KP.RU