2019-09-06T14:00:50+03:00
Общество

На одной из центральных улиц Керчи нашли два бомбы и гранаты

Их обнаружили в нежилом помещении [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Об опасной находке сообщил местный житель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКОб опасной находке сообщил местный житель. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в нежилом помещении в Керчи по улице Карла Марка обнаружили опасные предметы. Информация поступила от местного жителя.

На место прибыли спасатели. Как оказалось, там находились две авиационные бомбы весом 10 и 2,5 килограмма, а также две ручные гранаты.

Там нашли две авиабомбы и две ручных гранаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Там нашли две авиабомбы и две ручных гранаты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

Им удалось успешно извлечь опасные предметы, погрузить в автомобиль и доставить на специальный полигон.

Там их уничтожили.

- С начала года специалистами - пиротехниками обезврежено 18 140 взрывоопасных предметов, на суше и в воде в различных районах Крымского полуострова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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