В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса
В Крыму на трассе «Таврида» возле поворота на село Зеленогорское Белогорского района произошла авария. Там столкнулись три автомобиля: два грузовых и микроавтобус.
- Произошло столкновение автомобиля «ГАЗ 3310», микроавтобуса «Мercedes sprinter» и грузового автомобиля «Volvo», - сообщает Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. - Пострадали 4 человека из микроавтобуса, которые были доставлены в Белогорскую городскую больницу.
Сотрудники чрезвычайного ведомства сделали все необходимое, чтобы избежать возгорание. Позаботились они и о том, чтобы избежать серьезной автомобильной пробки.
Крымские спасатели рекомендуют автомобилистам строго соблюдать скоростной режим, вести машину аккуратно, с учетом интенсивность движения и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU