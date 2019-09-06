В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-06T13:35:39+03:00

В аварии пострадали люди, ехавшие в микроавтобусе. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В Крыму на трассе «Таврида» возле поворота на село Зеленогорское Белогорского района произошла авария. Там столкнулись три автомобиля: два грузовых и микроавтобус.

- Произошло столкновение автомобиля «ГАЗ 3310», микроавтобуса «Мercedes sprinter» и грузового автомобиля «Volvo», - сообщает Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. - Пострадали 4 человека из микроавтобуса, которые были доставлены в Белогорскую городскую больницу.

Сотрудники чрезвычайного ведомства сделали все необходимое, чтобы избежать возгорание. Позаботились они и о том, чтобы избежать серьезной автомобильной пробки.

Крымские спасатели рекомендуют автомобилистам строго соблюдать скоростной режим, вести машину аккуратно, с учетом интенсивность движения и обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU