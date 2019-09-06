В Судаке нашли пропавшую с затонувшего прогулочного катера «Камелот»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-06T14:13:30+03:00

Спасатели почти сутки искали пропавшую. Фото: ГУ МЧС России по РК

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В окрестностях Судака нашли тело женщины, которая пропала 5 сентября во время ЧП: прогулочный катер с туристами накрыла волна и он затонул.

- Погибшая найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины, - сообщает Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. – Сейчас идет опознание погибшей. Информация уточняется.

Погибшей 60 лет, и она приехала на Крымский полуостров из Ростовской области.

Напоминаем, что 5 сентября возле мыса Толстый затонул катер "Камелот", который вез на морскую прогулку отдыхающих из Нового Света. Двенадцать человек удалось сразу вытащить из воды, а вот одну женщину не удалось найти. Ее искали дотемна, поиски продолжились утром.

На сегодняшний день крымский Следком возбудил уголовное дело по этому ЧП и задержал капитана судна.

ИСТОЧНИК KP.RU