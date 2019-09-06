2019-09-06T14:13:30+03:00
Происшествия

В Судаке нашли пропавшую с затонувшего прогулочного катера «Камелот»

Женщина обнаружена без признаков жизни
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Спасатели почти сутки искали пропавшую. Фото: ГУ МЧС России по РКСпасатели почти сутки искали пропавшую. Фото: ГУ МЧС России по РК
Изменить размер текста:

В окрестностях Судака нашли тело женщины, которая пропала 5 сентября во время ЧП: прогулочный катер с туристами накрыла волна и он затонул.

- Погибшая найдена у берега в одном километре от мыса Толстый в сторону Солнечной долины, - сообщает Сергей Шахов, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым. – Сейчас идет опознание погибшей. Информация уточняется.

Погибшей 60 лет, и она приехала на Крымский полуостров из Ростовской области.

Напоминаем, что 5 сентября возле мыса Толстый затонул катер "Камелот", который вез на морскую прогулку отдыхающих из Нового Света. Двенадцать человек удалось сразу вытащить из воды, а вот одну женщину не удалось найти. Ее искали дотемна, поиски продолжились утром.

На сегодняшний день крымский Следком возбудил уголовное дело по этому ЧП и задержал капитана судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Судаке утонул катер с туристами»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 сентября в Симферополе изменится схема движения автобусных маршрутов
Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон
В Крыму на трассе «Таврида» произошло ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса
На одной из центральных улиц Керчи нашли два бомбы и гранаты
В Крыму создадут единый центр приема пациентов скорой помощи
Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары
Сергей Аксенов пригласил президента Украины в Крым
Шторм разнес все декорации: В Севастополе съемки кино «Гардемарины-4» оказались на грани срыва
Школы Крыма получили 27 новых автобусов
В Крыму возбудили уголовное дело по ЧП с затонувшим катером «Камелот» и задержали его капитана
Севастопольские спасатели вытащили из двухметровой ямы двух лошадей
В Судаке с 7 утра возобновили поиски пропавшей с затонувшего катера «Камелот»
Временный избирательный участок откроют в аэропорту «Симферополь»
Кратковременные дожди и грозы, ветрено: погода в Крыму на 6 сентября
"Шутить не буду": Аксенов пригрозил национализировать завод "Крымский Титан"
Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в заливе Сиваш сократилось количество круглых червей
Поиски пропавшей туристки с затонувшего катера приостановили
Аксенов назвал рост цен и низкие доходы основными проблемами Крыма
Туристический поток в Крым увеличивается каждый год на 10-15%
В Севастополе отдохнули 418 тысяч туристов
В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы
В Севастополе завели уголовное дело из-за умершей на пороге больницы бабы Саши
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать тротуарную плитку
В МЧС Крыма рассказали, почему катер в Судаке пошел ко дну
Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке
В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море
Полиция Крыма проводит проверку по факту жестокого убийства собаки в Керчи