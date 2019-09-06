Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон
Уже 8 сентября Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает 199-й. Его откроет яркий спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца.
- Впечатляющая сценография, филигранные актерские работы, джаз-бэнд, и, конечно, тема спектакля - все это не оставит зрителей равнодушными 8 сентября, - сообщили КП-Крым в театре.
Там обещают, что сентябрьская афиша будет особо насыщена: здесь и премьерные спектакли, и постановки, выдержавшие испытание временем.
А в конце месяца большая часть коллектива отправится на гастроли во Владимир, где представит на суд зрителей семь спектаклей.
В это же время на основной и новой сцене Крымского драмтеатра будет работать Владимирский академический театр драмы. Гастрольные спектакли пройдут с 24 по 29 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU