Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон

СЕГОДНЯ 14:22 2019-09-06T14:30:50+03:00

В сентябре крымчан ждут не только спектакли от местной труппы, но и гастроли театра из Владимира

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Уже 8 сентября Крымский академический русский драматический театр им. Горького открывает 199-й. Его откроет яркий спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца.

- Впечатляющая сценография, филигранные актерские работы, джаз-бэнд, и, конечно, тема спектакля - все это не оставит зрителей равнодушными 8 сентября, - сообщили КП-Крым в театре.

Там обещают, что сентябрьская афиша будет особо насыщена: здесь и премьерные спектакли, и постановки, выдержавшие испытание временем.

А в конце месяца большая часть коллектива отправится на гастроли во Владимир, где представит на суд зрителей семь спектаклей.

В это же время на основной и новой сцене Крымского драмтеатра будет работать Владимирский академический театр драмы. Гастрольные спектакли пройдут с 24 по 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU