В Симферополе изменится схема движения автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-06T14:47:07+03:00

Это связано с проведением выборов

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В Симферополе в воскресенье, 8 сентября, изменится схема движения некоторых городских маршрутов.

Это сделано для того, чтобы обеспечить транспортом жителей города в Единый день голосования. Горожане выберут депутатов Госсовет Крыма и горсовет крымской столицы.

ВНИМАНИЕ

Изменение схемы движения по маршрутам:

- №15 «ул. Маршала Жукова – ул. Радищева» в обратном направлении: ул. Радищева, ул. Рылеева, ул. Беспалова, проезд Турбазовский, ул. Первомайская, ул. Беспалова, ул. Гончарова, пр. Вернадского пл. Советской Конституции, ул. Киевская, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Амет-Хан Султана, пер. Пионерский, ул. Маяковского, ул. Желябова, ул. Авиационная, ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Жукова;

- №55 «Битумное – автостанция Западная» в обратном направлении: ул. Севастопольская, ул. Залесская. пер. Баррикадный, ул. Залесская, ул. Севастопольская, ул. Козлова, пл. Амет - Хан Султана, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, ул. Киевская, пл. Московская, ул. Киевская, Московское шоссе, Республиканская клиническая больница им. Семашко, п. Битумное.

Кроме этого, в воскресенье организуют перевозку пассажиров по маршрутам: «ул. Леси Украинки – ул. Москалева» и «ул. Луговая – ул. Мамак».

ИСТОЧНИК KP.RU