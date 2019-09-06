2019-09-06T15:22:42+03:00
Общество

9 сентября в центре Симферополя перекроют несколько улиц

Движение ограничат на время мероприятий посвященных памяти воинов,погибших в Крымскую войну
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Долгоруковский обелиск - один из старейших памятников городаДолгоруковский обелиск - один из старейших памятников городаФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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9 сентября, начиная с 9.30 утра, в центре Симферополя перекроют две улицы в районе Долгоруковского обелиска - Жуковского и Долгоруковскую. Там пройдут памятные мероприятия, посвященные памяти погибших в Крымскую войну 1853-1856 годов воинов русской армии и флота.

У обелиска до 11.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков. Затем памятные мероприятия продолжатся уже на мемориальном кладбище Петровской балке, а в различных учреждениях города пройдут тематические встречи, круглые столы, уроки памяти и читательские конференции.

СПРАВКА КП

Долгоруковский обелиск - старейший памятник Симферополя, установленный в 1842 году на месте где в 1771 году стояла палатка командующего русской армией завоевавшей Крым, князя Василия Михайловича Долгорукова. За успешные действия по освобождению Крыма от турецких войск князь получил победный титул "Крымский". В честь него на полуострове было названо множество географических объектов, в том числе улица Долгоруковская в Симферополе и Долгоруковская яйла в крымских горах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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