Житель Симферополя зарегистрировал в своей квартире больше двадцати азербайджанцев

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-06T15:46:42+03:00

Оказывал мужчина такие «услуги» за деньги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За это он может лишиться свободы

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В Симферополе местный житель фиктивно зарегистрировал 23 иностранцев в своей квартире. Они все оказались гражданами Азербайджана.

Оказалось, что мужчина оказывал такие «услуги» за деньги.

- На учет он поставил 23 гражданина по месту пребывания в Российской Федерации по адресу своей квартиры. Но не собирался давать им помещение для проживания, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.

За это в отношении «бизнесмена» возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, на одном из симферопольских рынков полицейские поймали иностранцев-нелегалов. Семеро мужчин там работали грузчиками и продавцами.

В итоге полицейские составили 9 административных протоколов. Теперь иностранцы будут вынуждены заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU