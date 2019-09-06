2019-09-06T15:46:42+03:00
Происшествия

Житель Симферополя зарегистрировал в своей квартире больше двадцати азербайджанцев

За это он может лишиться свободы
Александра КОРШУНОВА
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Оказывал мужчина такие «услуги» за деньгиОказывал мужчина такие «услуги» за деньгиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Симферополе местный житель фиктивно зарегистрировал 23 иностранцев в своей квартире. Они все оказались гражданами Азербайджана.

Оказалось, что мужчина оказывал такие «услуги» за деньги.

- На учет он поставил 23 гражданина по месту пребывания в Российской Федерации по адресу своей квартиры. Но не собирался давать им помещение для проживания, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.

За это в отношении «бизнесмена» возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, на одном из симферопольских рынков полицейские поймали иностранцев-нелегалов. Семеро мужчин там работали грузчиками и продавцами.

В итоге полицейские составили 9 административных протоколов. Теперь иностранцы будут вынуждены заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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