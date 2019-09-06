Житель Симферополя зарегистрировал в своей квартире больше двадцати азербайджанцев
В Симферополе местный житель фиктивно зарегистрировал 23 иностранцев в своей квартире. Они все оказались гражданами Азербайджана.
Оказалось, что мужчина оказывал такие «услуги» за деньги.
- На учет он поставил 23 гражданина по месту пребывания в Российской Федерации по адресу своей квартиры. Но не собирался давать им помещение для проживания, - рассказали в пресс-службе крымской прокуратуры.
За это в отношении «бизнесмена» возбудили уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Кстати, на одном из симферопольских рынков полицейские поймали иностранцев-нелегалов. Семеро мужчин там работали грузчиками и продавцами.
В итоге полицейские составили 9 административных протоколов. Теперь иностранцы будут вынуждены заплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU