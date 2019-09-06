На несколько дней в Севастополе ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-06T17:03:17+03:00

Это продлится с 13 по 15 сентября

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В Севастополе с 13 по 15 сентября ограничат движение транспорта и запретят парковку в определенных местах. Это связано с проведением «Крымского военно-исторического фестиваля».

Машины нельзя будет парковать с 10 утра 13 сентября и до 19.00 15 сентября на участке Ялта-Севастополь и Севастополь-Инкерман, в районе автозаправки «TES» и ресторана «Шайба».

Помимо этого, вводится временное ограничение по участку автомобильной дороги – подъезд к селу Первомайское от перекрестка с автомобильной дорогой Ялта - Севастополь до перекрестка с ул. Разъездная, в районе дома № 20а по ул. Ясная.

Но это не коснется общественного транспорта и участников фестиваля.

Кроме этого, водителям нельзя будет передвигаться на участке Первомайское - село Хмельницкое от пересечения с улицей Ясная в селе Первомайское до пересечения с улицей Изобильная в селе Хмельницкое.

Также автолюбителям нужно будет ограничить скорость на подъезде к селу Первомайское.

ИСТОЧНИК KP.RU