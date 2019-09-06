Жительница Севастополя едва не сгорела в собственной квартире
Севастопольские пожарные 6 сентября потушили довольно необычное возгорание в многоквартирном доме Ленинского района. Там в квартире жительницы города по неизвестным пока причинам воспламенилась кровать.
Как сообщает издание Forpost, ЧП, произошло ночью в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Льва Толстого.Спасателей вызвала сама жительница квартиры.
Прибывшие на место пожарные выяснили, что огнем охвачена площадь 4 квадратных метра, но огонь быстро распространялся. Было принято решение эвакуировать жильцов окрестных квартир. 18 человек были выведены на улицу, очаг возгорания удалось локализовать и вскоре чрезвычайная ситуация была разрешена .
В МЧС сообщили, что в тушении кровати было задействовано 14 спасателей и пять единиц техники. Причины возгорания уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU