2019-09-06T23:26:28+03:00
Общество

Жительница Севастополя едва не сгорела в собственной квартире

В жилье внезапно загорелась кровать
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Спасатели ликвидировали очаг возгорания. Фото: пресс -служба ГУ МЧС по городу СевастополюСпасатели ликвидировали очаг возгорания. Фото: пресс -служба ГУ МЧС по городу Севастополю
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Севастопольские пожарные 6 сентября потушили довольно необычное возгорание в многоквартирном доме Ленинского района. Там в квартире жительницы города по неизвестным пока причинам воспламенилась кровать.

Как сообщает издание Forpost, ЧП, произошло ночью в одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Льва Толстого.Спасателей вызвала сама жительница квартиры.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что огнем охвачена площадь 4 квадратных метра, но огонь быстро распространялся. Было принято решение эвакуировать жильцов окрестных квартир. 18 человек были выведены на улицу, очаг возгорания удалось локализовать и вскоре чрезвычайная ситуация была разрешена .

В МЧС сообщили, что в тушении кровати было задействовано 14 спасателей и пять единиц техники. Причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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