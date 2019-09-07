2019-09-07T08:25:09+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 сентября: ветер и тепло до +28

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе переменная облачность, но без дождя.В Севастополе переменная облачность, но без дождя.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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7 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в силе и штормовое предупреждение.

- В Симферополе сентября: переменная облачность. Без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 25…27º.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

В Керчи переменная облачность. Утром кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 15-17 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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