В Ялте над морем прошелся смерч
На Южном берегу Крыма был замечен смерч над Черным морем.
- В Большой Ялте замечен смерч в море, - такое сообщение появилось в соцсетях.
Торнадо прошлось на приличном расстоянии от берега. Фото: кадр видео
Очевидцы говорят, что торнадо прошлось по морской глади на приличном удалении от берега. Красивое и завораживающее своей мощью природное явление было замечено в районе поселка Понизовка.
Часть пользователей выразили свое восхищение стихией:
- Красота, фантастика, здорово, волшебно!
Другие же отнеслись к новости с изрядной долей юмора:
- Мы все умрем теперь! И как мне теперь с этой мыслью жить? Ну вот! И до нас добрались торнадо! Смерч подкрался незаметно. Это ребенок настоящего смерча! Ну, вот. Никогда такого не было, и вот опять.
Надо отметить, что действительно в это время года на ЮБК появляются тайфуны. В прошлом году смерч был замечен и снят на видео в районе Гаспры.
В Крыму пронесся смерч над морем.Вихрь минут 20 кружился над Черным морем вблизи Гаспры. Видео: Дэн Проц! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU