В Ялте над морем прошелся смерч

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-07T10:10:23+03:00

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На Южном берегу Крыма был замечен смерч над Черным морем.

- В Большой Ялте замечен смерч в море, - такое сообщение появилось в соцсетях.

Торнадо прошлось на приличном расстоянии от берега. Фото: кадр видео

Очевидцы говорят, что торнадо прошлось по морской глади на приличном удалении от берега. Красивое и завораживающее своей мощью природное явление было замечено в районе поселка Понизовка.

Часть пользователей выразили свое восхищение стихией:

- Красота, фантастика, здорово, волшебно!

Другие же отнеслись к новости с изрядной долей юмора:

- Мы все умрем теперь! И как мне теперь с этой мыслью жить? Ну вот! И до нас добрались торнадо! Смерч подкрался незаметно. Это ребенок настоящего смерча! Ну, вот. Никогда такого не было, и вот опять.

Надо отметить, что действительно в это время года на ЮБК появляются тайфуны. В прошлом году смерч был замечен и снят на видео в районе Гаспры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/667629" frameborder="0"></iframe> В Крыму пронесся смерч над морем.Вихрь минут 20 кружился над Черным морем вблизи Гаспры. Видео: Дэн Проц! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU