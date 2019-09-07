2019-09-07T10:10:23+03:00
Общество

В Ялте над морем прошелся смерч

Природное явление вызвало восхищение у очевидцев [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Очевидцы успели запечатлеть смерч. Фото: кадр видеоОчевидцы успели запечатлеть смерч. Фото: кадр видео
Изменить размер текста:

На Южном берегу Крыма был замечен смерч над Черным морем.

- В Большой Ялте замечен смерч в море, - такое сообщение появилось в соцсетях.

Торнадо прошлось на приличном расстоянии от берега. Фото: кадр видео

Торнадо прошлось на приличном расстоянии от берега. Фото: кадр видео

Очевидцы говорят, что торнадо прошлось по морской глади на приличном удалении от берега. Красивое и завораживающее своей мощью природное явление было замечено в районе поселка Понизовка.

Часть пользователей выразили свое восхищение стихией:

- Красота, фантастика, здорово, волшебно!

Другие же отнеслись к новости с изрядной долей юмора:

- Мы все умрем теперь! И как мне теперь с этой мыслью жить? Ну вот! И до нас добрались торнадо! Смерч подкрался незаметно. Это ребенок настоящего смерча! Ну, вот. Никогда такого не было, и вот опять.

Надо отметить, что действительно в это время года на ЮБК появляются тайфуны. В прошлом году смерч был замечен и снят на видео в районе Гаспры.

В Крыму пронесся смерч над морем.Вихрь минут 20 кружился над Черным морем вблизи Гаспры. Видео: Дэн Проц! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Крыма осудили за выращивание конопли
Погода в Крыму на 7 сентября: ветер и тепло до +28
Жительница Севастополя едва не сгорела в собственной квартире
На несколько дней в Севастополе ограничат движение транспорта
Опознано тело погибшей пассажирки с затонувшего под Судаком судна
Житель Симферополя зарегистрировал в своей квартире больше двадцати азербайджанцев
9 сентября в центре Симферополя перекроют несколько улиц
В Симферополе изменится схема движения автобусных маршрутов
Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон
В Судаке нашли пропавшую с затонувшего прогулочного катера «Камелот»
В Крыму на трассе «Таврида» ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса
На одной из центральных улиц Керчи нашли две бомбы и гранаты
В Крыму создадут единый центр приема пациентов скорой помощи
Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары
Сергей Аксенов пригласил президента Украины в Крым