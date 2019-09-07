СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-07T12:55:25+03:00

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В Севастополь прибыл морской тральщик «Иван Антонов». Экипажу устроили торжественную встречу.

- Новейший морской тральщик «Иван Антонов» впервые после вступления в состав Черноморского флота прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе, - сообщает пресс-служба ЧФ.

В торжественной встрече корабля, которой руководил замкомандующего Черноморского флота контр-адмирала Сергей Липилин, приняли участие командиры и ветераны флота, близкие членов экипажа тральщика.

Моряки-черноморцы совершили межфлотского переход, чтобы прибыть в Севастополь из Санкт-Петербурга, где они принимали участие в главном Военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ. Тральщик «Иван Антонов» также выполнял задачи в дальней морской зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU