2019-09-07T12:55:25+03:00
Общество

В Севастополь прибыл морской тральщик «Иван Антонов»

Корабль построен на «Средне-Невском судостроительном заводе»
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Кораблю прибыла на базу ЧФ. Фото: Минобороны РФКораблю прибыла на базу ЧФ. Фото: Минобороны РФ
Изменить размер текста:

В Севастополь прибыл морской тральщик «Иван Антонов». Экипажу устроили торжественную встречу.

- Новейший морской тральщик «Иван Антонов» впервые после вступления в состав Черноморского флота прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе, - сообщает пресс-служба ЧФ.

В торжественной встрече корабля, которой руководил замкомандующего Черноморского флота контр-адмирала Сергей Липилин, приняли участие командиры и ветераны флота, близкие членов экипажа тральщика.

Моряки-черноморцы совершили межфлотского переход, чтобы прибыть в Севастополь из Санкт-Петербурга, где они принимали участие в главном Военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ. Тральщик «Иван Антонов» также выполнял задачи в дальней морской зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Алушты арестовали автомобиль из-за 40 тысяч рублей непогашенных штрафов
В Крыму хотят обеспечить врачей жильем
В Ялте над морем прошелся смерч
Жителя Крыма осудили за выращивание конопли
Погода в Крыму на 7 сентября: ветер и тепло до +28
Жительница Севастополя едва не сгорела в собственной квартире
На несколько дней в Севастополе ограничат движение транспорта
Опознано тело погибшей пассажирки с затонувшего под Судаком судна
Житель Симферополя зарегистрировал в своей квартире больше двадцати азербайджанцев
9 сентября в центре Симферополя перекроют несколько улиц
В Симферополе изменится схема движения автобусных маршрутов
Джаз и яркие впечатления: Крымский драмтеатр открывает новый сезон
В Судаке нашли пропавшую с затонувшего прогулочного катера «Камелот»
В Крыму на трассе «Таврида» ДТП: 4 человека пострадали при столкновении 2 грузовиков и микроавтобуса
На одной из центральных улиц Керчи нашли две бомбы и гранаты
В Крыму создадут единый центр приема пациентов скорой помощи
Не смог доплыть до берега: В Алуште спасли туриста из Самары