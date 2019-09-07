В Севастополь прибыл морской тральщик «Иван Антонов»
В Севастополь прибыл морской тральщик «Иван Антонов». Экипажу устроили торжественную встречу.
- Новейший морской тральщик «Иван Антонов» впервые после вступления в состав Черноморского флота прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе, - сообщает пресс-служба ЧФ.
В торжественной встрече корабля, которой руководил замкомандующего Черноморского флота контр-адмирала Сергей Липилин, приняли участие командиры и ветераны флота, близкие членов экипажа тральщика.
Моряки-черноморцы совершили межфлотского переход, чтобы прибыть в Севастополь из Санкт-Петербурга, где они принимали участие в главном Военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ. Тральщик «Иван Антонов» также выполнял задачи в дальней морской зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU