У жителя Алушты арестовали автомобиль из-за 40 тысяч рублей непогашенных штрафов

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-07T16:17:45+03:00

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В Алуште судебные приставы арестовали машину у злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД.

- Должник накопил штрафов на сумму более 40 тысяч рублей, добровольно их не оплачивал, - сообщает пресс-служба УФССП по Республике Крым.

Судебные приставы выяснили, что гражданин М. нигде официально не трудоустроен, нет у него и расчетных счетов. Вдобавок все правонарушения он совершил за рулем своей новенькой Лады Гранта.

Что же будет с арестованной легковушкой?

У отечественной легковушки появится новый хозяин: крымские судебные приставы автомобиль оценят и передут на реализацию.

Кстати, чтобы не попасть впросак, можно узнать о имеющейся задолженности на официальном интернет-сайте УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU