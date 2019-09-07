У жителя Алушты арестовали автомобиль из-за 40 тысяч рублей непогашенных штрафов
В Алуште судебные приставы арестовали машину у злостного неплательщика штрафов за нарушение ПДД.
- Должник накопил штрафов на сумму более 40 тысяч рублей, добровольно их не оплачивал, - сообщает пресс-служба УФССП по Республике Крым.
Судебные приставы выяснили, что гражданин М. нигде официально не трудоустроен, нет у него и расчетных счетов. Вдобавок все правонарушения он совершил за рулем своей новенькой Лады Гранта.
Что же будет с арестованной легковушкой?
У отечественной легковушки появится новый хозяин: крымские судебные приставы автомобиль оценят и передут на реализацию.
Кстати, чтобы не попасть впросак, можно узнать о имеющейся задолженности на официальном интернет-сайте УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU