2019-09-07T19:11:45+03:00
Общество

В Симферополе 8 сентября изменят схему движения нескольких автобусных маршрутов

Корректировки в движение общественного транспорта внесены для удобства избирателей
Галина КОВАЛЕНКО
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8 сентября, в воскресенье, в Симферополе на один день изменят схему движения нескольких маршрутов городских автобусов. Изменения коснутся только муниципальных автобусов.

- В целях транспортного обеспечения населения Симферополя в день проведения выборов, - сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

И так, что же изменится:

1) по маршруту №15 «ул. Маршала Жукова – ул. Радищева» в обратном направлении: ул. Радищева, ул. Рылеева, ул. Беспалова, проезд Турбазовский, ул. Первомайская, ул. Беспалова, ул. Гончарова, пр. Вернадского пл. Советской Конституции, ул. Киевская, пл. Куйбышева, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Амет-Хан Султана, пер. Пионерский, ул. Маяковского, ул. Желябова, ул. Авиационная, ул. Элеваторная, пер. Элеваторный, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Жукова;

2) по маршруту №55 «Битумное – автостанция Западная» в обратном направлении: ул. Севастопольская, ул. Залесская. пер. Баррикадный, ул. Залесская, ул. Севастопольская, ул. Козлова, пл. Амет - Хан Султана, пр. Кирова, пл. Советская, пр. Кирова, пл. Куйбышева, ул. Киевская, пл. Московская, ул. Киевская, Московское шоссе, Республиканская клиническая больница им. Семашко, п. Битумное.

Также в этот день будут организована перевозка пассажиров по маршрутам: «ул. Леси Украинки – ул. Москалева» и «ул. Луговая – ул. Мамак».

ИСТОЧНИК KP.RU

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