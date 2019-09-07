В Севастополе случилось ДТП: В покореженных авто «зажало» 4 человек

7 Сент. 20:40 2019-09-07T20:47:03+03:00

ДТП произошло на Камышовом шоссе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г.Севастополю

Всего в аварии 6 пострадавших, погибших нет [фото]

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В Севастополе на Камышовом шоссе произошла авария: столкнулись две легковых машин.

- В ДТП пострадало 6 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю. – Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Машины получили довольно серьезные повреждения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г.Севастополю

- Потерпевших отправили в городскую больницу на каретах «Скорой медицинской помощи» , - отметили в ведомстве. – Предварительные диагнозы: ссадины и ушибы.

На фото с места ДТП видно, что машины довольно серьезно пострадали. По счастливой случайности все обошлось без жертв - погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU