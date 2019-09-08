Погода в Крыму 8 сентября: Тепло и сухо

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-08T07:46:25+03:00

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В день выборов, 8 сентября, будет тепло и солнечно, но довольно ветрено.

- В воскресенье и начале рабочей недели под влиянием юго-западной периферии антициклона в Крыму установится сухая и теплая погода. Умеренный северо-восточный ветер усилится до сильного (15-20 м/с). Температура воздуха ночью +10…+15, на побережье +16…21; днем +23…+28, в горах +15…+20, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

По всему Крыму - переменная облачность, осадков не ожидается.

Море до сих пор по-летнему теплое. В Евпатории, Черноморском и Алуште +23 градуса, в Ялте и Азовском море +24.

ИСТОЧНИК KP.RU