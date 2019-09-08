До 10 утра в Крыму проголосовали почти 6% избирателей
На местных выборах 2019 в Крыму до 10.00 проголосовали 5.88% избирателей. Об этом говорится на официальном сайте Центризбиркома.
Наименее активны жители Ялты: в курортной столице на участки пришло 2,57% избирателей. Активно голосует Симферополь. Но больше всего сознательных граждан живет в Белогорске: там до 10 утра свои голоса отдали уже 10,27% избирателей.
В Крыму открыт 1201 участок, они будут работать до 20.00 без перерывов. Все участки оборудованы КОИБами - особыми электронными урнами для голосования.
Напомним, в Республике Крым на кресла депутатов Государственного совета претендуют представители восьми партий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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