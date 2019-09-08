Полиция спасла жительницу Симферополя от убийства

СЕГОДНЯ 15:09 2019-09-08T15:09:30+03:00

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Обыденная домашняя ссора в симферопольской семье чуть не закончилась трагедией: 39-летний мужчина пришел домой пьяным, повздорил с женой и решил... зарезать ее ножом.

Конфликт возник, как обычно, на бытовой почве. Слово за слово, вроде ничего серьезного, но мужчина внезапно схватился за кухонный нож и начал угрожать жене расправой. Даже разбил ее ноутбук.

К счастью, пока разгневанный супруг крушил мебель и прочие вещи в доме, насмерть перепуганная жительница Симферополя успела позвонить в полицию.

На место сразу же явились сотрудники службы участковых уполномоченных. Буйного супруга задержали.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), а также ч. 1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU