2019-09-08T23:35:24+03:00
Политика

Выборы 2019 в Крыму и Севастополе: На избирательных участках идет подсчет голосов

Работу комиссий значительно упрощают КОИБы
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Избирательные комиссии сидят допозднаИзбирательные комиссии сидят допозднаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Республике Крым и Севастополе завершилось голосование на выборах 2019 завершилось. Сейчас избирательные комиссии подсчитывают голоса.

Явка довольно низкая. По состоянию на 18.00 в Крыму пришли на участки только 28,3% избирателей, в Севастополе и того меньше - 25,24%. В республике работал 1201 участок, в городе-герое 180. За места в региональных парламентах борются восемь и шесть партий соответственно.

- Явка невысокая, люди не слишком активны, особенно в частном секторе, - рассказали КП-Крым председатели нескольких окружных избирательных комиссий Симферополя. - Конечно, очень рады КОИБам. Раньше до утра считали, а теперь работа намного быстрее происходит.

На выборах в Республике Крым работают более 6000 наблюдателей, в Севастополе - более 700. Они имеют право оставаться до конца голосования. Международных наблюдателей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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